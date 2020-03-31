Март 31st, 2020

Дана Борисова попыталась оправдаться за срыв и опять наврала

На днях Дану Борисову уличили в том, что она вновь подсела на некие запрещенные препараты, поскольку выглядеть стала заметно хуже, лицо опухло, а речь стала несвязной.

Поняв, что прокололась, Борисова решила во всем признаться, заявив, что «срывы — это часть выздоровления, нормальная рабочая часть».

Но спустя некоторое время, вдруг поняла, что сморозила глупость, раскрыв себя и «запела» совсем другую песню.

- Ну попила два дня по 30 капель корвалола , продаётся в любой аптеке без рецепта, стоит 30 рублей ,содержит фенобарбитал ‼️ Чего страдать то? Все такие идеальные? – заявила она в своем Инстаграм.

То есть, дело то оказывается в корвалоле, а никакого срыва и не было. То есть вот так вот с 30 капель Дану развезло, что она о срывах заговорила.

А можно вспомнить, что осенью прошлого года, когда Дана в очередной раз разругалась с дочерью, то Максим Аксенов вызвал к ней домой полицию и «Скорую помощь». Тогда же врачи и подтвердили, что состояние Даны было вызвано абстинентным синдромом на фоне приёма запрещённых веществ, что в просторечии называется ломкой.