Март 30th, 2020

За голову Коломойского в США могут назначить вознаграждение

За голову Коломойского в США могут назначить вознаграждение в том случае, если он не явится в суд и судебное решение будет вынесено заочно без его участия.

Минюст получил поручение суда США вручить повестки Дубинскому и Коломойскому. Напомним, что в США разрешено частным лицам задерживать и доставлять в суд преступников за вознаграждение. Об этом пишет в своей заметке WP.

Напомним — в Канцлерском суде штата Делавэр (США) приняли ряд решений по иску против предпринимателей Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Их вместе с партнерами заподозрили в создании «преступной сети» и завладении активами на сумму более 674 млн долларов.

Правоохранители США получили право доставлять Коломойского и других фигурантов дела для их участия в заседаниях на процессе.

В соответствии с процедурой рассмотрения, на каждое заседание будет поочередно назначаться новый судья, а решение будет приниматься в рамках судебной коллегии участников. Теперь никакая юридическая процедура не может остановить рассмотрение, или вывести из-под рассмотрения кого-то до окончательного решения суда.

Рядом с Коломойским и Боголюбовым мошенничество приписывают еще трем «агентам» преступной схемы — Мардохею Корфу (Mordechai Korf), Хаиму Шохету (Chaim Schochet) и Уриэль Цви Лаберу (Uriel Tzvi Laber), а также 20 компаниям, зарегистрированным в штате Делавэр.