В Москве фальсифицируют результаты тестов на коронавирус, которые должны были взять у людей, вернувшихся из неблагополучных стран. Об этом стало известно The Insider.



Как рассказала The Insider вернувшаяся из Германии девушка, по прилете она подписала бумаги о добровольной самоизоляции. В рамках домашнего карантина к ней дважды должны были прийти медицинские работники, чтобы взять анализы на коронавирус. На четвертый день ее действительно посетили врачи из Московской городской поликлиники № 8 Департамента здравоохранения Москвы и сделали первый тест. Как сообщили девушке, повторное тестирование должно было быть проведено через несколько дней, однако в течение последующей самоизоляции к ней никто не пришел.



«Накануне последнего дня карантина я обнаружила у себя в почте готовые результаты анализа на коронавирус, которые пришли, потому что я подключена к сервису „Моя Москва“, где собираются в том числе медицинские данные. Результаты оказались отрицательными. Но покопавшись в почте, я обнаружила еще результаты — второго теста, который у меня никто не брал», — рассказала девушка.

В документах, которые есть в распоряжении The Insider, назначавший анализ врач фигурирует как Иванов А.А., а проводивший исследование инфекционист назван Петровым В.В.

«У меня создалось ощущение, что это неприкрытая липа. Когда сегодня мне позвонили из поликлиники и сказали, что я свободна и карантин окончен, я спросила, почему ко мне не приходили второй раз. В ответ я услышала долгое молчание. В этой связи у меня есть ощущение, что нас обманывают», — уточнила девушка.

В распоряжении The Insider оказались и другие тестирования москвичей на COVID-19, которые оказались подписаны А.А Ивановым и В.В. Петровым.

Напомним, в рамках борьбы с распространением коронавируса в Москве действует карантин. Жителям города рекомендовано оставаться дома, в столице закрыты общественные места, в том числе парки, рестораны, кафе и кинотеатры. С 28 марта на России объявлена выходная неделя, которая якобы продлится пока до 5 апреля.