Март 30th, 2020

Шоколад из Индии попал в Книгу рекордов Гиннеса

В городе Мумбаи (Индия) создали самый дорогой шоколад в мире, который уже попал в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщили на официальной странице кондитерской компании в Instagram.



Килограмм трюфельных конфет обойдется в 6221 доллар. Согласно задумке кондитера Филиппа Контисини, создавшего самую дорогую сладость, три конфеты в наборе обозначают цикл жизни человека: рождение, воспитание и разрушение. Стоимость конфет обсуловлена редкими ингредиентами, среди которых ямайский кофе Голубая гора, таитянские ванильные какао-бобы, бельгийский белый шоколад и пьемонтский фундук. Конфеты выйдут ограниченной партией в деревянных коробках ручной работы. В каждой из них будет по 15 трюфелей весом около 15 г. Обойдется такая коробка конфет примерно 1400 долларов.