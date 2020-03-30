Март 30th, 2020

Селена Гомес показала, как проводит время на карантине

Режим карантина, введенный в большинстве стран мира из-за пандемии коронавируса, пробуждает во многих звездах страсть к экспериментам. Так, на днях и 27-летняя Селена Гомес решила разнообразить свой привычный репертуар.

Она опубликовала в инстаграме новое видео, которое записала с подругами Лиз и Анной Голден, находясь дома в самоизоляции. В ролике певица и ее приятельницы под аккомпанемент рояля исполняют песню The Blessing певицы Кэри Джоб, исполняющей песни на христианские темы.

Да пребудет Бог с нами. Тысяча поколений, ваша семья, ваши дети, дети ваших детей и их дети. Он здесь для вас, — подписала ролик Селена.

Многие фолловеры поблагодарили Гомес и ее подруг за доброе видео и в ответ пожелали ей всего самого светлого и хорошего. Отреагировала на новый ролик Селены и сама Кэри Джоб — ей понравилось необычное прочтение ее песни.