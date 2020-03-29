Март 29th, 2020

Тяжелобольным коронавирусом израильтянам начнут переливать кровь выздоровевших пациентов









Newsru.co.il передает: Министерство здравоохранения распорядилось начать подготовку к сбору донорской плазмы у людей, которые излечились от коронавирусной болезни.



Сбором донорской плазмы поручено заниматься сотрудникам «Маген Давид Адом».



Речь идет о теории, согласно которой, у излечившихся от коронавируса появляются антитела, которые можно переливать тяжелым больным в качестве «пассивной вакцины», что может помочь организму сопротивляться коронавирусу.



Такую процедуру уже одобрил американский FDA.



В прошлом переливание плазмы применялось к больным SARS в 2002 году, а также в качестве лечения от Лихорадки Западного Нила.