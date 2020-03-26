Март 26th, 2020

В Египте обнаружили гробницу с 128-метровой шахтой для «выхода в подземный мир»



В Египте обнаружили гробницу с 128-метровой шахтой для «выхода в подземный мир», согласно надписи на вскрытой двери. По мнению исследователей, в конце шахты должен был быть захоронен один из ранних фараонов. Самой гробнице около 3900 лет.



Немецкие археологи, работающие на базе Университета Майнца, обнаружили в Египте огромную гробницу , что является результатом длительного 16-летнего исследования, которое проводилось в городе Асьют.



По словам авторов научной работы, с точки зрения архитектурной составляющей усыпальница является очень интересной. В документах они стали называть объект «гробница I». Если брать некрополь Асьюта, то соответствующая гробница была самой большой. Уже в этом году ее откроют для туристов. Внутри присутствуют старинные надписи и картины.



В рамках научной работы ученые создали первую подробную карту данного некрополя. На ней присутствуют данные о свыше чем 300 объектах. Установлено, что в основном большие гробницы из камня были возведены в период Среднего царства. Ранее ученые редко посещали некрополь, находящийся на окраине вышеназванного населенного пункта, поскольку существовал запрет местных властей.



В то же время первая официально задокументированная запись о раскопках, проведенных там, датируется временами Наполеона Бонапарта. О городе практически отсутствует информация в свободном доступе, несмотря он является крупным. Работа в раскопках пока продолжается и возможно под уникальной гробницей есть и другие шахты и хода, опоясывающие местность.