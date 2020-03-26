Март 26th, 2020

«Норебо» вновь названа крупнейшим рыбопромышленником

«Норебо» вновь названа крупнейшим рыбопромышленником

Вот уже второй год подряд журнал Forbes составляет рейтинг самых больших рыбопромышленных компаний России. И снова топ-10 возглавил холдинг «Норебо». При том, что издание использовало новые критерии составления рейтинга, на «расстановку сил» это никак не повлияло.

Методы оценки

При подготовке первого рейтинга аналитики Forbes в качестве ключевого критерия брали объем квот на вылов рыбы. Во второй раз основной характеристикой оценивания стал размер выручки. Объем квот также учитывался, но в качестве справочного показателя.

В рейтинг вошло десять групп компаний. В числе их бенефициаров можно встретить богатейших российских предпринимателей из топ-100, бывших и действующих чиновников. С этими фамилиями связано более 70 компаний отрасли. Их общая выручка за 2018 год достигла 238 миллиардов рублей, а объем квот на 2019 год — 2 миллиона тонн.

Первая тройка рейтинга выглядит следующим образом:

«Норебо»; «Гидрострой» и ПБТФ; СЗРК.

Бессменный лидер рейтинга

Как и в 2018 году, на вершине рейтинга оказался холдинг «Норебо», в составе которого функционирует 16 компаний. Выручка холдинга за 2018 год достигла 58,2 миллиарда рублей, в 2019 году он получил квоты на вылов более 423 тысяч тонн рыбы, включая минтай, треску, пикшу, путассу.

История холдинга начиналась с компаний «Карат» и Ocean Trawlers, которые основали партнеры Виталий Орлов, Александр Тугушев и Магнус Рот. На период 2011–2013 годов пришелся наиболее активный рост группы компаний. В настоящее время суд в Лондоне рассматривает иск Тугушева, который утверждает, что его обманным путем лишили доли в бизнесе. Подробнее о Виталий Орлов/Норебо рассказывает оригинальная статья Forbes о Norebo и Vitali Orlov, в которой можно узнать детали нашумевшего разбирательства.

В тройке лидеров

На втором месте в рейтинге «рыбных королей» расположился Александр Верховский, которому принадлежат компании «Гидрострой» и ПБТФ. Их выручка составила 34,6 миллиарда рублей. «Гидрострой» также является крупнейшей строительной компанией на Курилах, что, впрочем, не учитывалось в рейтинге.

Третье место занял Геннадий Миргородский, глава СЗРК. По объемам квот этот холдинг находится в конце рейтинга, однако поскольку их пятая часть приходится на такой дорогостоящий морской продукт как крабы, выручка СЗРК достигает внушительной суммы в 32,2 миллиарда рублей. И хотя согласно новому закону половина квот на вылов краба выставляется на торги, компания по-прежнему опережает конкурентов.