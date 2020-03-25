Март 25th, 2020

Кремль продолжает использовать Зеленского как свое основное орудие по уничтожению Украины

Украинский вице-премьер по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что на «виртуальном» заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу не будет принято решения о создании консультативного совета в политической подгруппе.

Напомню, что этот консультативный совет может оказаться первым органом, в составе которого на паритетных началах будут заседать представителей украинских властей и «властей» так называемых народных республик Донбасса. И это при том, что до сих пор представители «народных республик» присутствовали на переговорах в Минске лишь в качестве «довеска» к российской делегации, не играли никакой самостоятельной роли.

Первый шаг к капитуляции Украины

Само решение о создании консультативного совета, которое парафировали глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, привело к серьезному политическому кризису в стране, последствия которого смягчаются только началом эпидемии короновируса. Против такого решения предсказуемо выступили представители общественности и оппозиционных партий, но и не только они. Против выступило более 50 депутатов от партии президента «Слуга народа», что только подчеркнуло раскол между проукраинской и соглашательской группами в огромной фракции этой партии в парламенте страны.

Даже и без факта создания совета само решение о его формировании стало первым документом, под которым представители марионеточных властей Донбасса подставили свои подписи в качестве «представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Cоздается впечатление, что в офисе президента Владимира Зеленского просто не понимают, что это означает. Конечно, люди, которые вместе с российскими чиновниками приезжают в Минск на переговоры, являются фактической властью в Донецке и Луганске. Но они – не представители отдельных районов просто потому, что их никто не избирал, никаких честных выборов на территории Донбасса после оккупации этой территории Россией в 2014 году просто не проводилось. Эти люди назначены на свои должности московскими кураторами Донбасса. И само признание их «представителями отдельных районов» – первый шаг к капитуляции Украины и снятию санкций с России.

Кремль использовал дилетантизм украинских партнеров

К тому же по мере продвижения к следующему заседанию Трехсторонней контактной группы оказалось, что решение о создании консультативного совета не согласовывалось с западными партнерами Украины, хотя представители Франции, Германии и ОБСЕ (наряду с Россией) должны присутствовать в этом органе в качестве наблюдателей. Париж и Берлин пока что дипломатично хранят молчание, а вице-премьер Алексей Резников утверждает, что консультации с западными партнерами продолжаются. Но тогда почему эти консультации не состоялись до принятия решения в Минске?

Ответить на этот вопрос не так уж и сложно. Вполне возможно, что изначально в решении о создании консультативного совета не было никакого «злого умысла» со стороны президента Владимира Зеленского и его окружения. Кремль просто в очередной раз использовал непрофессионализм и дилетантизм своих украинских партнеров и заманил их в новую ловушку.

«Простые люди Донбасса»

Дело в том, что у Зеленского есть идея переговоров по Донбассу с участием «простых людей» – вполне в духе популистского сценария, который позволил ему прийти к власти. И среди этих простых людей должны быть как представители переселенцев, которые покинули территорию Донецкой и Луганской областей после оккупации, и «простые люди» с оккупированных территорий. Как определять эту «простоту» никто, разумеется, не знает.

Как никто не знает и того, согласятся ли в Москве с участием в переговорах представителей переселенцев, даже если удастся придумать процедуру их избрания. Но сам консультативный совет мог показаться Зеленскому красивой декорацией, которая позволила бы ему рассказать в очередном ролике о защите интересов простых людей Донбасса.

Именно так Дмитрий Козак мог «продать» идею создания консультативного совета Андрею Ермаку. И то, что от имени «простых людей Донбасса» под документом о создании этого совета подпишутся совсем не простые представители марионеточных властей «народных республик», в Киеве никого не смутило – какая разница!

А в Москве добились своего – заставили украинскую власть сделать еще один шаг на пути к дестабилизации ситуации в стране и расколу в собственных рядах. От последствий развития этой ситуации Владимира Зеленского пока что спасает только короновирус.

Виталий Портников