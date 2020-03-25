Март 25th, 2020

Грета Тунберг подозревает у себя коронавирус

Грета Тунберг почувствовала себя плохо после поездки по Европе.

Девушка рассказала, что по возвращении домой почувствоваланедомогание.

«У меня проявилась усталость, начался озноб и кашель, болело горло», — рассказала Тунберг. Ухудшилось и здоровье отца Греты, который сопровождал ее в поездке. «У него были такие же симптомы, но гораздо более интенсивные и с температурой… Крайне вероятно, что это был коронавирус», — подчеркнула школьница.

В Швеции тест на COVID-19 можно пройти только в случае необходимости экстренной медицинской помощи. Так как состояние Греты не было критичным, она решила самоизолироваться. Девушка съехала в отдельную квартиру, чтобы не подвергать риску заражения мать и сестру.

Тунберг добавила, что болезнь протекала незаметно. «Моя последняя простуда была гораздо хуже! Если бы не вспышка коронавируса, я бы даже ничего не заподозрила», — отметила Грета.

Активистка призвала фолловеров с особым вниманием относится к распространению SARS-CoV-2. Она попросила молодежь по возможности оставаться дома. «Те, кто не находится в группе риска, несут огромную ответственность. Наши действия могут определить чью-то жизнь или смерть», — эмоционально заявила Тунберг в Instagram.