Март 25th, 2020

Африканец нарушил режим карантина и был съеден крокодилом







Newsru.co.il передает: Житель Руанды, где к настоящему моменту зарегистрировано 40 случаев заражения коронавирусом и введен режим ЧС, нарушил карантин: он отправился на рыбалку и был съеден крокодилом.



Об этом трагическом инциденте, происшедшем на берегу реки Ньябаронго, пишет в среду, 25 марта, сайт новостной службы ВВС со ссылкой на мэра региона Камони, расположенного на юге этой африканской страны.



Местные СМИ сообщали в минувшее воскресенье о полицейском из района Ньянза, который застрелил двух мужчин, споривших с ним о легитимности карантина, введенного в этот день властями страны, где проживают 12 млн человек, и случаев смерти от коронавируса пока не зарегистрировано.