Март 23rd, 2020

Ученые описали как живет единственное бессмертное существо на Земле

Ученые из института океанологии в Аделаиде описали как живет единственное бессмертное существо на Земле. Эта медуза может перерождаться бесконечное число раз.

Средневековые бестиарии предлагают нам теоретическое объяснение сущности каждого живого существа. Дикие животные символизируют разные аспекты человеческой натуры: лисица — хитрая и лживая, голубь — символ мира, а волк обозначает войну.



Затронуты там и морские обитатели. Левиафаны, дельфины, морские единороги — мифические животные наделены всевозможными свойствами, но ни одно не обладает бессмертием. Между тем, на Земле реально существует только один вид, который способен жить вечно. Знакомьтесь: Turritopsis dohrnii, бессмертная медуза!



Что это такое

Малая медуза Turritopsis dohrnii обладает диаметром купола всего в 4,5 мм. Собственно, этот вид можно назвать некой разновидностью зоопланктона, с которым и предпочитает мигрировать медуза. Впервые ученые открыли Turritopsis dohrnii еще в начале этого века, а несколько лет назад пришли к удивительному выводу: она может жить вечно.



Где обитает

Вид зародился в Карибском море, но давным-давно распространился буквально на весь земной шар. Turritopsis dohrnii обнаруживали и в Средиземном море, и у японских берегов. Ученые из Смитсоновского морского института говорят, полушутя, что эта медуза — начало космического вторжения. В каждой шутке, конечно, есть доля шутки: второго такого организма на Земле просто не существует.



Бессмертие

Важно понимать, что речь не идет об абсолютном бессмертии. Уничтожить столь малое существо проще простого. Однако, именно этот вид умеет кое-что, чего не может больше повторить никто. Любой другой вид медуз живет до нескольких месяцев: Turritopsis dohrnii, попадая в неблагоприятные условия, просто возвращается к самой первой стадии своего развития.



Техническое объяснение

В этой стадии у медузы перестают расти купол и щупальца. Вместо них тело Turritopsis dohrnii обзаводится отростками, на которых отрастают питающие полипы. Грубо говоря, если Turritopsis dohrnii чувствует, что жизнь катится по наклонной — она просто возвращается в свое детство, чтобы попробовать еще разок.



Планы ученых

Пока еще рано говорить хоть о какой-то пользе, которую может принести нашему виду бессмертие Turritopsis dohrnii. Однако ученые Киотского университета уже сейчас пытаются выявить геном, который позволяет медузе возвращаться в первобытное состояние. Если это удастся, то, теоретически, генной модификации может быть подвергнут и человек. Как вам возвращение в детский садик в качестве выхода из сложных ситуаций?