Отток капитала с российского рынка побил все рекорды

Иностранные инвесторы продолжают распродать российские активы и скупать валюту на Московской бирже, закрывая позиции и уходя в кэш.По итогам недели с 12 по 18 марта чистый отток капитала с российского фондового и долгового рынка достиг рекорда за всю историю историю наблюдений, отмечает в обзоре BCS Global Markets со ссылкой на данные EPFR.

В сумме нерезиденты вывели 1,4 млрд долларов из российских активов, побив максимумы как 2014-го, так и 2008 года. По сравнению с предыдущей неделей (590 млн долларов) отток ускорился в 2,3 раза, а с начала марта превысил 2 млрд долларов.

Распродажа на рынке акций продолжается четвертую неделю подряд и ускоряется по экспоненте вслед за числом зараженных коронавирусом в США, Европе и Москве. За пять торговых дней по 18 марта нерезиденты сбросили бумаги на 640 млн долларов против 210 млн долларов неделей ранее.

Отток из фондов, ориентированных исключительно на Россию ускорился в 12 раз — с 20 до 240 млн долларов.

С рынка облигаций нерезиденты вывели 760 млн долларов за неделю и 1,14 млрд долларов — за две. Пока распродают в первую очередь фонды, покупавшие Россию «в пакете» с другими развивающимися рынками.

Ориентированные исключительно на РФ инвесторы в массе продолжают сидеть в бумагах, несмотря на убытки: на прошлой неделе они вывели с рынка лишь 20 млн долларов, а неделей ранее — и вовсе совершали покупки (на 10 млн долларов).

На рынке государственного долга, куда в прошлом году хлынул поток «горячих» денег, сопоставимый со временами пирамиды ГКО (19,5 млрд долларов), нервы у инвесторов начинают постепенно сдавать. По данным Национального расчетного депозитария, на прошлой неделе иностранные держатели сократили долю в ОФЗ на 1,15 процентного пункта, до 31,9%. Это означает сброс бумаг на сумму 105 млрд рублей (1,3 млрд долларов), оценивают аналитики Росбанка.

Под «горячую руку» продавцов попали в первую очередь длинные ОФЗ — со сроком более 10 лет, из которых нерезиденты вывели 42 млрд рублей.

Тем не менее на руках у иностранцев остается поти 3 триллиона рублей вложений в российские гособлигации, которые стремительно обесцениваются вместе с российской валютой, потерявшей 24% с начала года на фоне обвального падения котировок нефти.

Несмотря нарастающую слабость рубля, рынку ОФЗ удалось завершить в плюсе прошлую неделю: индекс RGBI прибавил 0,26 пункта, доходности снизились на 10-20 б.п. Этот дисбаланс создает определенные риски для рублевых госбумаг, если сильное падение рубля возобновится, отмечает аналитик ФК «Уралсиб» Ольга Стерина.

Что касается рынка акций, то начав было торги пятницы «за здравие», он закончил их «за упокой», и «за упокой» же начал новую неделю, констатирует президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган.

К 13.54 мск индекс РТС падает на 4,33%. C 21 февраля индекс он рухнул на 40%, а входящие в него компании суммарно подешевели на 75 млрд долларов. Индекс МосБиржи, отражающий рублевую стоимость акций, просел на 24% за месяц, или 3 трлн рублей в пересчете на капитализацию.

На рынке возникает эффект снежного кома: падение стоимости активов (акций, облигаций, товаров) приводит к маржин-коллам, из-за которых инвесторы вынуждены сокращать позиции, что приводит к новой волне распродаж, поясняет Коган.

Инвесторы бегут практически из активов в кэш, указывают аналитики Bank of America: на прошлой неделе 108,9 млрд долларов было выведено из бондов, 20,7 млрд долларов — из акций, отток капитала из долга развивающихся рынков достиг 18,8 млрд долларов, причем в понедельник, 16 марта, он стал рекордным в истории — 4,7 млрд долларов.

Распродают даже золото (2,5 млрд долларов за неделю), и единственный актив, который пользуется спросом, это наличные (95,7 млрд долларов), указывает BofA.

Полноценный разворот рынков выглядят маловероятными, несмотря на беспрецедентные меры, принимаемые правительствами и Центробанками, которые через различные инструменты смягчают денежно-кредитную политику и вводят программы по стимулированию экономики, говорит аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич: «У инвесторов отсутствуют ценовые ориентиры, нет возможности полноценно оценить влияние распространения коронавируса как на экономики отдельных стран, так и на мировую в целом, так как нет ясности относительно масштабов и продолжительности распространения коронавируса».

Российскому рынку устоять в шторме островком стабильности не получится. Экономике «нанесен страшный, тройной удар: и обвал мировых фондовых рынков, и драматическое падение цен на нефть (которое, похоже, еще не закончилось), и, наконец, почти полная остановка экономики как мировой, так и нашей в результате карантина», указывает Коган.

Дефицит нефтедолларов и вывод капитала будут толкать еще ниже курс рубля. Доллар может дойти до 83-85, а возможно и до 90 рублей, пессимистичен Коган: «Минфин с ЦБ, разумеется, будут продолжать удерживать ситуацию. Резервов более чем достаточно. И это правда. Вопрос сегодня лишь в том, какого размера будет очередь желающих получить субсидии и помощь от государства. А вот в этих условиях размер резервов — субстанция вполне конечная».