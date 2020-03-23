Найден Volvo, который проехал 1,6 миллиона километров!

Пресс-служба шведской марки сообщила, что за такое важное для компании достижение они вручили женщине памятные подарки. Однако о чем именно идет речь, представители бренда не рассказали.

Компания Volvo рассказала о своей клиентке из Канады, которая 14 лет владела универсалом V70, проехав за это время больше миллиона миль (около 1,6 миллиона километров).

Пресс-служба шведской марки сообщила, что за такое важное для компании достижение они вручили женщине памятные подарки. Однако о чем именно идет речь, представители бренда не рассказали.