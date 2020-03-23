 
 
Март 23rd, 2020

Найден Volvo, который проехал 1,6 миллиона километров!

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Компания Volvo рассказала о своей клиентке из Канады, которая 14 лет владела универсалом V70, проехав за это время больше миллиона миль (около 1,6 миллиона километров).

Пресс-служба шведской марки сообщила, что за такое важное для компании достижение они вручили женщине памятные подарки. Однако о чем именно идет речь, представители бренда не рассказали.

Компания Volvo рассказала о своей клиентке из Канады, которая 14 лет владела универсалом V70, проехав за это время больше миллиона миль (около 1,6 миллиона километров).
 Пресс-служба шведской марки сообщила, что за такое важное для компании достижение они вручили женщине памятные подарки. Однако о чем именно идет речь, представители бренда не рассказали.
Обладательница автомобиля-миллионника купила его в салоне у дилера, чтобы вместе с мужем использовать универсал в нуждах благотворительной организации. Автомобиль регулярно обслуживали, благодаря чему удалось сохранить его в отличном состоянии.

Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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