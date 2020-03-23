Март 23rd, 2020

Лучшие места для отдыха в Украине в бархатный сезон

Общепризнанной порой отпусков, безусловно, считается лето. И это вполне обосновано: много солнечных дней, природа утопает в зелени, температура вода в реках и морях Украины – комфортна для купания. Но далеко не все желающие успевают отдохнуть за этот период, и отпуск переносится на конец августа-сентября, кроме того не все стремятся отдыхать в первые летние месяцы, ведь «бархатный» сезон – это время комфортной температуры воздуха, немноголюдных пляжей, и какой-то неуловимой романтики в воздухе. Пакуем чемоданы и в путь.

Начнем с классики Азовского моря – Кирилловка

Отдых в Кирилловке прекрасен в любое время года, но начиная с конца весны и вплоть до конца сентября – это территория пляжного отдыха и водных развлечений. Здесь хорошо налажена инфраструктура, нет проблем с транспортом (автобус Харьков — Кирилловка курсирует ежедневно) и каждый сможет организовать отдых по душе. Именно за универсальность тысячи отдыхающих ежегодно выбирают этот курорт для отдыха.

Если большое количество туристов не входило в ваши планы, но при этом не хотите отказываться от поездки в любимый курортный уголок, бронируйте места на август.

Синевир

Красота украинской природы в сочетании с мощью озера Синевир способны подарить незабываемые эмоции и впечатления. Прогулки в здешних местах заряжают энергией и радуют глаз. Август и сентябрь прекрасно подойдут для отпуска возле глубоководного озера в палатках. Отдых в этот период – лучшее средство от наступающей осенней хандры.

Шацкие озера

Хотя синонимом бархатного сезона зачастую выступает отпуск на море, отдых на Шацких озерах ничем не уступает. Понемногу изменяющаяся листва деревьев, зеркальная гладь воды, хорошая погода – атмосфера гармонии и вдохновения.

Одесса

Пляжно-туристический сезон можно продолжить на берегу Черного моря. И хотя в воздухе по вечерам уже улавливаются нотки осенней прохлады, это время можно провести не менее интересно: прогуливаясь по Дерибасовской и Приморскому бульвару, а также посещая интересные выставки и шоу.

Количество отдыхающих с каждым днем все меньше, погода такая же солнечная, а море – по-прежнему теплое. Дополнительное преимущество: цены на жилье и услуги будут ниже, чем в июле.

Днестровский каньон

Экстремально и весело можно завершать бархатный сезон сплавами на рафтах в каньоне. Дополнить программу «на воде», можно экскурсиями к Джуринскому водопаду, Червоноградскому замку и Галицкому пещерному монастырю.