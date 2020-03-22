Март 22nd, 2020

Вычислена закономерность смены правителей в России

В России с 1825 года отслеживается странная закономерность. Правителя с лысиной неизменно сменяет правитель с волосами. С 1825 года эта цепочка не прервалась ни разу.

Закономерность не имеет внятного научного объяснения, а фиксировали ее многие, поэтому какого-то конкретного автора у этого наблюдения нет.

«Есть точная формула, по которой меняются наши правители. Объясняю: Ленин был лысый, Сталин с волосами, Хрущев был лысый, Брежнев с волосами, Андропов был лысый, Черненко с волосами, Горбачев был лысый, Ельцин с волосами. Следующий будет лысый. Я думаю, что Жванецкий», — говорил покойный писатель-сатирик Михаил Задорнов в одном из своих выступлений в 1992 году.

Какие-то попытки объяснить очевидную тенденцию все же предпринимаются. По мнению автора книг по популярной психологии Владинаты Петровой, лысые или лысеющие политики становились лидерами нашей страны в смутные времена, потому что люди подсознательно ожидают от них решительных действий по наведению порядка.

Впрочем, доказательств влияния прически руководителя на исторические процессы в возглавляемом им государстве она не представила.