В интервью изданию Gazeta Polska Codziennie замминистра государственных активов Польши Петр Ништор сообщил, что Польша разрывает с РФ последние связи. Она переключается на покупку сжиженного природного газа (СПГ) в США и укрепляет свою безопасность на военных учениях с участием американцев.





На вопрос о том, почему россияне, которые сами оказались в серьезном кризисе в связи с низкими ценами на нефть, проводят антипольские акции, он ответил:



«Польша, которой сегодня правит партия «Право и справедливость», считается лидером в Центральной и Восточной Европе. Мы разрываем последние связи с Российской Федерацией, реализуя множество проектов по диверсификации, которые укрепляют нашу безопасность».





В качестве примера замминистра государственных активов Польши привел контракты на поставку СПГ из США, строительство морского канала через Балтийскую косу, а также крупнейшие за последние 30 лет военные учения с участием американской армии Defender 2020, которые состоятся в Польше в апреле.

«Такие шаги наносят серьезный удар по позиции России в регионе», — резюмировал польский замминистра государственных активов Петр Ништор, пишет Золотая Орда.

Напомним, польский историк Генрик Глебоцкий утверждает, что степень манипуляционного и пропагандистского воздействия на общество на современной РФ очень высока и делает вывод: обвинения против Польши были подобраны в значительной степени для целей внутренней политики и хорошо вписываются в существующие и нуждаются только в реанимации стереотипов все еще советской, сталинской пропаганды. В российских СМИ развернута мощная антипольская кампания, цель которой, по его словам, состоит в том, чтобы «провести испытания по изоляции Польши» и ослаблению ее авторитета на международной арене.