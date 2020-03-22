 
 
Март 22nd, 2020

В России начался дефицит еды


Россия обратилась к Беларуси с просьбой о поставках продуктов – в условиях пандемии коронавируса «сверхдержава» не может прокормить свое население.
Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко, говоря о том, что в белорусских магазинах достаточно продуктов.
«У нас достаточно продуктов. Когда россияне закрыли границу, ретейлеры их обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит. Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая«, – сказал Лукашенко.
Очевидно, именно дефицитом продовольствия объясняется покладистость России в решении вопроса с поставками российской нефти в Беларусь на условиях Беларуси.
Недостаток продовольствия также косвенно подтверждается недавней односторонней отменой РФ т.н. «контрсанкций» против ЕС и США.

Category: Новости, Россия ﻿
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