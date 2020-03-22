Март 22nd, 2020

Мадонна радует поклонников прямо из своей ванной

Пандемия и карантин разрушили планы многих звезд. Пришлось отменить шоу и выступления и некоторые переносят изоляцию очень тяжело и депресивно. Но есть и неунывающие звезды,которые даже в самых суровых условиях все равно способны поднять настроение своим фанам.

К последним можно смело отнести Мадонну. Месяц у нее выдался нелегким-отмена шоу в Париже,травма,лечение,да еще и карантин. Но настроение ей этим не испортить.

В сети появилось забавное видео,где Мадонна тролит паникующих граждан,которые оптом скупают продукты.

Звезда перепела свой знаменитый сингл Vogue. Если в оригинальной версии она призвала потанцевать под зажигательную музыку, то в обновленной – акцент на продуктах питания: «Давай, давай поедим немного жареной рыбы… Давай, танцуй, потому что макарон больше нет».



