Март 22nd, 2020

Команда ученых выяснила, как предки людей заботились о детях

Первые ископаемые останки австралопитеков были найдены почти столетие назад, но лишь недавно международная исследовательская группа смогла узнать, как они воспитывали своих детей.

Австралопитеки, вымершие примерно 2 млн лет назад, считаются предками рода Homo. Они жили в Африке и имели как человеческие, так и обезьяноподобные черты.



Команда ученых из Университета Южного Креста в Новом Южном Уэльсе использовала специальные лазерные методы для анализа их останков. Во время роста и развития микроэлементы из пищи включаются в минеральную структуру зубов – слой за слоем каждый день. Антропологи и палеонтологи могут воспользоваться этим, чтобы восстановить события, происходящие в детстве человека.



Например, понимание схемы отлучения от груди может дать точную информацию о времени, в течение которого детеныш полагается на свою мать, а также о скорости, с которой происходит размножение (грудное вскармливание дает контрацептивный эффект).



Исследовательская группа проанализировала распределение в зубах австралопитеков определенных микроэлементов, таких как барий. Уровень бария в зубах растет во время употребления материнского молока, а затем медленно снижается в период отлучения от груди. Выяснилось, что количество бария в зубах детей австралопитеков увеличивалось в течение первого года жизни, а затем менялось циклично.



То есть младенцы находились на грудном вскармливании в течение примерно 12 месяцев, а затем, вместо того чтобы полностью перевести их на твердую пищу, матери периодически прибегали к грудному вскармливанию в моменты нехватки еды. Грудное молоко использовали в качестве дополнительного источника питания для детей в условиях сезонного дефицита продовольствия. Это позволяло обеспечить выживание детенышей.



«Результаты свидетельствуют о существовании долговременной связи между матерью и взрослеющим ребенком у австралопитека. Это побуждает нас переосмыслить структуру социальных связей наших самых ранних предков», – говорят эксперты.