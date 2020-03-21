Март 21st, 2020

Создана компьютерная операционная система судного дня

Канадский разработчик Вирджил Дюпра создал полнофункциональную операционную систему для работы в условиях постапокалипсиса. Она способна запуститься практически на любом «железе», даже если компьютер будет собран «на коленке» из компонентов, найденных чуть ли не на свалке.

github.com/hsoft/collapseos ) Вирджила. Основная идея проекта — создать операционную систему, которая является самодостаточной, может быть запущена практически на любом аппаратном обеспечении, а также не потребует для установки какого-либо канала связи или доступа в интернет. По словам Дюпра, обладая копией такого дистрибутива технически подкованный человек сможет скомпилировать и установить все необходимое для работы программное обеспечение на компьютере, который будет изготовлен из подручных материалов. Collapse OS чрезвычайно компактна — весь ее код умещается в шесть тысяч строк кода, а дистрибутив имеет размер менее полутора мегабайт. Программное обеспечение называется Collapse OS и имеет открытый исходный код, который каждый может изучить в GitHub () Вирджила. Основная идея проекта — создать операционную систему, которая является самодостаточной, может быть запущена практически на любом аппаратном обеспечении, а также не потребует для установки какого-либо канала связи или доступа в интернет. По словам Дюпра, обладая копией такого дистрибутива технически подкованный человек сможет скомпилировать и установить все необходимое для работы программное обеспечение на компьютере, который будет изготовлен из подручных материалов. Collapse OS чрезвычайно компактна — весь ее код умещается в шесть тысяч строк кода, а дистрибутив имеет размер менее полутора мегабайт.

Операционная система поддерживает все распространенные средства ввода и вывода (последовательные порты, клавиатура, монитор или иной дисплей), позволяет работать с текстовыми файлами, программировать широкий спектр микроконтроллеров, подключать и работать с любыми накопителями, а также реплицировать (копировать, компилировать и запускать копии) себя. Для работы Collapse OS достаточно восьмибитных процессоров, которые широко используются в кассовых аппаратах, музыкальных инструментах и калькуляторах, так что их будет проще всего найти в случае апокалипсиса. Тестовая сборка системы была запущена Вирджилом на чипе Z80, который был создан в середине 1970-х. Как сообщается на сайте проекта, работоспособность была проверена и на игровой приставке Sega Master System.