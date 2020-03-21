Март 21st, 2020

Самые древние короны в мире были найдены в Иудейской пустыне.

Ущелье Мишмар в Иудейской пустыне – одно из живописнейших мест Израиля. Пейзажи здесь практически инопланетные. Однако известно это ущелье стало не благодаря красотам, а благодаря так называемой Пещере сокровищ, в которой был найден необычный клад IV тысячелетия до нашей эры.

Археологическая группа ,делая раскопки, нашла пещеру, а в незаметной трещине внутри пещеры – истлевшие тростниковые циновки, в которые были завернуты 429 медных предметов культа в форме оленьих голов, языческих богов, корон в прекрасном состоянии.

Установлено, что предметы кладового комплекса имели функцию знаков власти, социальной или религиозной. Вероятно, клад представляет собой общественное богатство, хранившееся в центральном пункте крупного общественного объединения и сокрытое в момент опасности. Рядом как раз расположено святилище Эйн Геди, раскопанное в 1960-х гг. и расположенное в десятке километров от ущелья Мишмар. Может быть, эти предметы и вывезли из храмовой сокровищницы.

Чисто культовое назначение имеют, вероятно, короны ,найденые там же. На них представлен набор образов животных, игравших определенную роль в религиозных представлениях, – диких козлов и хищных птиц. Как явствует из оформления одного из наверший, существовали представления об антропоморфных божествах (мифологических персонажах).

Есть предположение, что короны использовали на церемониях «коронования» — вручения символических атрибутов власти правителям или верховным жрецам. Несколько корон выглядят довольно просто – возможно, потому что предназначены для членов семьи или свиты главных персон.

Так или иначе, древние короны и другие невероятные артефакты хранят тайну событий и, несмотря на все предположения, истинное назначение клада до сих пор остается для ученых загадкой.