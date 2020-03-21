 
 
Март 21st, 2020

Самые древние короны в мире были найдены в Иудейской пустыне.

кладУщелье Мишмар в Иудейской пустыне – одно из живописнейших мест Израиля. Пейзажи здесь практически инопланетные. Однако известно это ущелье стало не благодаря красотам, а благодаря так называемой Пещере сокровищ, в которой был найден необычный клад IV тысячелетия до нашей эры.

Археологическая группа ,делая раскопки, нашла пещеру, а в незаметной трещине внутри пещеры – истлевшие тростниковые циновки, в которые были завернуты 429 медных предметов культа в форме оленьих голов, языческих богов, корон в прекрасном состоянии.

Установлено, что предметы кладового комплекса имели функцию знаков власти, социальной или религиозной. Вероятно, клад представляет собой общественное богатство, хранившееся в центральном пункте крупного общественного объединения и сокрытое в момент опасности. Рядом как раз расположено святилище Эйн Геди, раскопанное  в 1960-х гг. и расположенное в десятке километров от ущелья Мишмар. Может быть, эти предметы и вывезли из храмовой сокровищницы.

Чисто культовое назначение имеют, вероятно,  короны ,найденые там же. На них представлен набор образов животных, игравших определенную роль в религиозных представлениях, – диких козлов и хищных птиц. Как явствует из оформления одного из наверший, существовали представления об антропоморфных божествах (мифологических персонажах).

Есть предположение, что короны использовали на церемониях «коронования» — вручения символических атрибутов власти правителям или верховным жрецам. Несколько корон выглядят довольно просто – возможно, потому что предназначены для членов семьи или свиты главных персон.

Так или иначе, древние короны и другие невероятные артефакты хранят тайну событий и, несмотря на все предположения, истинное назначение клада до сих пор остается для ученых загадкой.

 

Tags: , , , | Category: История, Новости, Общество ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>