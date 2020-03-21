Март 21st, 2020

На борту МКС скоро появятся роботы-пчелы

Уже вскоре NASA отправит на борт МКС трех роботов Astrobee (Астропчела), разработанных специалистами исследовательского центра Ames из Кремниевой долины.

Вопреки своему названию, Astrobee внешне почти ничем не напоминает пчелу, за исключением, пожалуй, характерной желто-черной раскраски. Он имеет форму куба, внутри которого расположены шесть вентиляторов, обеспечивающих ему возможность свободно перемещаться по отсекам в условиях невесомости.

Astrobee оснащен лазерной указкой, сенсорным и звуковым интерфейсами, а также манипулятором со сменными «пальцами» для взаимодействия с окружающей средой.

По замыслу специалистов NASA, новые роботы возьмут на себя рутинные обязанности по проверке систем жизнеобеспечения, ведения домашнего хозяйства и выполнение функций камеры-беспилотника по вызову. На примере Astrobee будут отрабатываться методы «космического» взаимодействия роботов и членов экипажа.