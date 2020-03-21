 
 
Март 21st, 2020

На борту МКС скоро появятся роботы-пчелы

Уже вскоре NASA отправит на борт МКС трех роботов Astrobee (Астропчела), разработанных специалистами исследовательского центра Ames из Кремниевой долины.
Na-bortu-MKS-skoro-poyavyatsya-roboty-pchely-1.jpg

Вопреки своему названию, Astrobee внешне почти ничем не напоминает пчелу, за исключением, пожалуй, характерной желто-черной раскраски. Он имеет форму куба, внутри которого расположены шесть вентиляторов, обеспечивающих ему возможность свободно перемещаться по отсекам в условиях невесомости.
Astrobee оснащен лазерной указкой, сенсорным и звуковым интерфейсами, а также манипулятором со сменными «пальцами» для взаимодействия с окружающей средой.
По замыслу специалистов NASA, новые роботы возьмут на себя рутинные обязанности по проверке систем жизнеобеспечения, ведения домашнего хозяйства и выполнение функций камеры-беспилотника по вызову. На примере Astrobee будут отрабатываться методы «космического» взаимодействия роботов и членов экипажа.

Category: Наука, Новости ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>