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Стэтхема с женой сыном сфотографировали на прогулке.

стэтхемЭта пара может по праву считаться одной из самых красивых пар в Голливуде. Сексуальная Рози и мужественный Стэтхем всегда вызывают повышенный интерес к себе,где бы они не появились.

Вот и сегодня у актеров выдался свободный день, который они провели с малышом, отправившись на прогулку.

Влюбленные выбрали монохромные спортивные образы. Роузи надела серый свитшот и брюки, Джейсон отдал предпочтение такому же сочетанию вещей, только в черном цвете, а для Оскара заботливые родители подобрали костюм в коричневых оттенках.

Папарацци удалось снять,как пара проводила время в парке. Маленького Оскара папа уже начинает учить драться на мечах и стрелять с лука. Пока что оружие игрушечное.

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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