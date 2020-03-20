Март 20th, 2020

Стэтхема с женой сыном сфотографировали на прогулке.

Эта пара может по праву считаться одной из самых красивых пар в Голливуде. Сексуальная Рози и мужественный Стэтхем всегда вызывают повышенный интерес к себе,где бы они не появились.

Вот и сегодня у актеров выдался свободный день, который они провели с малышом, отправившись на прогулку.

Влюбленные выбрали монохромные спортивные образы. Роузи надела серый свитшот и брюки, Джейсон отдал предпочтение такому же сочетанию вещей, только в черном цвете, а для Оскара заботливые родители подобрали костюм в коричневых оттенках.

Папарацци удалось снять,как пара проводила время в парке. Маленького Оскара папа уже начинает учить драться на мечах и стрелять с лука. Пока что оружие игрушечное.