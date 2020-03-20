Март 20th, 2020

На телах мумий Древнего Египта ученые обнаружили загадочные татуировки

В древности деревня Дейр-эль-Медина в древнем Египте была центром, в котором были сосредоточены общины ремесленников, занятых на работах по возведению некрополя Долины Царей. Как выяснилось, строительные работы — не единственное, чем были заняты древние мастера. На телах египетских мумий обнаружены десятки загадочных татуировок

Инфракрасное сканирование выявило ряд татуировок на ранее не изученных мумифицированных трупах семи женщин. Чернильные рисунки с самыми разными мотивами были нанесены по всему телу. По словам антрополога Университета Миссури Энн Остин, это свидетельствует о том, что в древнем Египте практика татуировки могла быть более распространенной, чем мы думали. Татуировки на мумиях не всегда легко увидеть. Мумифицированная кожа обесцвечивается и темнеет, особенно под воздействием смол мумификации; кроме того, татуировки могут попросту обесцвечиваться со временем. Тем не менее, исчезнувшие татуировки можно обнаружить с помощью инфракрасной фотографии, которая работает на длинах волн, обычно невидимых человеческому глазу.

Уже после исследования первой женской мумии ученые занесли в каталог целых 30 татуировок, большинство из которых не были бы спрятаны одеждой, и для нанесения которых потребовался бы второй человек — речь идет о рисунках, размещенных на шее, спине и за плечами.

Предмет татуировок включал священные мотивы, например глаза Уаджета, бабуинов, кобр, коров, жуков-скарабеев и цветы лотоса. Эта комбинация мотивов и привела исследователей к выводу, что женщина могла быть целительницей или жрицей какого-то культа.

Позднее Остин определила еще трех татуированных мумий из Дейр-эль-Медина. Как сообщает Science News, недавно она добавила еще три к этому списку, в результате чего общее количество достигло семи. «Распространение, области нанесения и мотивы этих татуировок показывают, что они использовались как в религиозной практике, так и для формирования публичной идентичности», — пишет Остин в своем докладе.

Хотя свидетельство искусства татуировки уже давно существует в археологических записях о культуре древнего Египта, речь в них идет в первую очередь о статуэтках и фресках. Фактические мумии с татуировками встречаются редко; в дополнение к семи мумиям Дейр-эль-Медина, за все время изучения археологии Египта были идентифицированы только шесть других татуированных мумий.

Данное исследование показывает, что, возможно, все дело было в неправильных инструментах и методах.

Оно также демонстрирует, что — точно так же, как и в наши дни — в Древнем Египте не было унифицированной системы татуирования. В дополнение к предполагаемой религиозной роли, некоторые из мотивов татуировок других мумий предполагают обереги для исцеления или защиты. Впрочем, даже ученые не исключают того, что некоторые тату могли быть сделаны просто из этических соображений.