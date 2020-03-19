США временно приостановили выдачу виз

«Госдепартамент принял решение временно остановить процесс выдачи виз, иммиграционных и неиммиграционных. Когда ситуация (с новым коронавирусом – ГА) будет урегулирована, американские посольства и консульства будут работать, как прежде. Необходимо отметить, что если налицо срочная ситуация, когда существует необходимость поехать в США, если человеку нужна виза, то можно позвонить и обратиться в посольство… », – сказала официальный представитель Госдепартамента Ванесса Эккер в эксклюзивном интервью Русской службе «Голоса Америки».