 
 
Март 19th, 2020

США временно приостановили выдачу виз

«Госдепартамент принял решение временно остановить процесс выдачи виз, иммиграционных и неиммиграционных. Когда ситуация (с новым коронавирусом – ГА) будет урегулирована, американские посольства и консульства будут работать, как прежде. Необходимо отметить, что если налицо срочная ситуация, когда существует необходимость поехать в США, если человеку нужна виза, то можно позвонить и обратиться в посольство… », – сказала официальный представитель Госдепартамента Ванесса Эккер в эксклюзивном интервью Русской службе «Голоса Америки».

Category: Новости, США ﻿
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