США готовят санкции против России за дестабилизацию рынка нефти

Администрация США намерена вмешаться в нефтяной спор России и Саудовской Аравии, обрушивший цену барреля в два раза за три недели.Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме, в связи с дестабилизацией рынка нефти Вашингтон рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ.

Масштаб, потенциальные мишени и условия новых ограничительных мер пока неясны, говорит источник WSJ. В марте, напомним, Минфин США поместил в санкционных список две трейдинговые «дочки» «Роснефти» — Rosnetf Trading SA TNK Trading SA. Зарегистрированные в Швейцарии компании, по американским данным, занимались торговлей венесуэльской нефтью в обход санкционного режима в отношении правительства Николаса Мадуро.

С Саудовской Аравией Вашингтон надеется договориться дипломатическим путем, говорят источники WSJ. США намерены попросить Эр-Рияд вернуться к прежним объемам добычи и отказаться от планов залить рынки дешевой нефтью с двузначными скидками, из-за которых цены рухнули до 17-летних минимумов (24,6 доллара за баррель Brent) и десятки американских сланцевых компаний оказались на грани банкротства.

Администрация Трампа намерена выйти на контакт с саудитами по линии Госдепартамента, а также напрямую — с помощью чиновников Совета национальной безопасности.

Также рассматриваются более долгосрочные стратегии, в частности, сотрудничество с Саудовской Аравией с целью не допустить возобновления ее союза с Россией.