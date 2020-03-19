США готовят санкции против России за дестабилизацию рынка нефти

Масштаб, потенциальные мишени и условия новых ограничительных мер пока неясны, говорит источник WSJ. В марте, напомним, Минфин США поместил в санкционных список две трейдинговые «дочки» «Роснефти» — Rosnetf Trading SA TNK Trading SA. Зарегистрированные в Швейцарии компании, по американским данным, занимались торговлей венесуэльской нефтью в обход санкционного режима в отношении правительства Николаса Мадуро.
С Саудовской Аравией Вашингтон надеется договориться дипломатическим путем, говорят источники WSJ. США намерены попросить Эр-Рияд вернуться к прежним объемам добычи и отказаться от планов залить рынки дешевой нефтью с двузначными скидками, из-за которых цены рухнули до 17-летних минимумов (24,6 доллара за баррель Brent) и десятки американских сланцевых компаний оказались на грани банкротства.
Администрация Трампа намерена выйти на контакт с саудитами по линии Госдепартамента, а также напрямую — с помощью чиновников Совета национальной безопасности.
Также рассматриваются более долгосрочные стратегии, в частности, сотрудничество с Саудовской Аравией с целью не допустить возобновления ее союза с Россией.
Leave a Reply