Март 19th, 2020

Ольга Куриленко показала, как лечится от коронавируса

Ольга Куриленко

Вести с полей пандемии вируса COVID-19 летят одна за другой. К счастью, среди них есть и хорошие. 40-летняя актриса Ольга Куриленко, у которой неделю назад врачи диагностировали коронавирус, сегодня сообщила фолловерам в инстаграме, что идет на поправку. Европейская кинозвезда с украинскими корнями ответила на самые распространенные вопросы, которые ей задают в соцсети.

Ребята, сегодня мне лучше! Температура прошла. Я нахожусь в Лондоне! Как я знаю, что у меня коронавирус? Мне сделали тест в больнице, который оказался позитивным. Какое мне прописали лечение? НИКАКОГО! Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала. Для поддержки иммунитета я пью следующие витамины: Витамин С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Внимание! Эти витамины не лечат коронавирус!!! Они только могут помочь иммунной системе бороться с вирусами и инфекцией. Всем кто болеет хорошего выздоровления (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.), — поделилась Ольга.

Ольга Куриленко

Как только она узнала свой диагноз, сразу наложила карантин, перестав выходить из дома. Ранее актриса рассказывала, что в Великобритании «лечения от этого вируса нет»: в тех случаях, когда он не вызывает осложнений и протекает в легкой форме, следует просто ждать, когда иммунная система сама с ним справится. Однако при этом ее следует поддерживать: есть здоровую пищу, богатую витаминами, восполнять их дефицит, заниматься физкультурой, высыпаться и вести здоровый образ жизни.