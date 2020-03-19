Март 19th, 2020

Инсайдер об отношениях Леди Гаги и ее бойфренда Майкла Полански: «Она влюблена в него по уши»

33-летняя Леди Гага вот уже несколько месяцев счастлива в отношениях с IT-предпринимателем и руководителем Parker Group Майклом Полански, роман с которым подтвердила в начале февраля. Друзья пары признаются, что за короткое время молодые люди очень сблизились и стали по-настоящему близки. Причем звезда воспринимает этот роман не как очередную интрижку, а как нечто серьезное и осознанное.

Гага очень серьезно относится к своему новому бойфренду. Химия между ними неоспорима. Сначала она хотела сохранить их роман в тайне, потому что не так много времени прошло с ее расставания с предыдущим возлюбленным, Кристианом Карино. Она не хотела торопиться. Однако между ней и Майклом была такая связь, которую уже трудно было держать в секрете, поэтому она решила опубликовать совместное фото,

— рассказал инсайдер в беседе с изданием Entertainment Tonight.

Леди Гага и Майкл Полански

Близкий друг пары также отметил, что сейчас Леди Гага счастлива, как никогда раньше, и открыто говорит о своих чувствах к новому бойфренду:

Она не ожидала, что так быстро окунется в новые отношения. Но в разговоре со всеми своими друзьями она признается, что по уши влюблена в Майкла. Любой, кто проводит время вместе с ними, видит эту особую связь. Друзья уже много лет не видели Гагу такой счастливой. Все ее друзья довольно быстро приняли и полюбили Майкла.

Инсайдер рассказал, что пара практически не расстается, несмотря на плотный рабочий график певицы. Полански может выполнять большую часть своей работы удаленно, поэтому часто путешествует по миру вместе с возлюбленной.

Кстати, сейчас звездная пара вместе находится в самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Источник отмечает, что эта мера хорошо повлияла на их отношения: они смогли наконец полноценно сосредоточиться друг на друге, не отвлекаясь при этом на работу.

Вчера Леди Гага опубликовала в инстаграме новое фото с возлюбленным и поведала, как они проводят время в условиях самоизоляции. Певица рассказала, что они заботятся друг о друге и развлекаются видеоиграми и игрой в карты.