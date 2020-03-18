Март 18th, 2020

Бритни Спирс пожаловалась на постоянную травлю

38-летняя Бритни Спирс обычно публикует в микроблоге видео тренировок, кадры из модных фотосессий и вдохновляющие цитаты, адресованные ее фолловерам. Однако на днях звезда решила сделать паузу и опубликовала длинный пост, убеждая своих хейтеров дважды подумать, прежде чем устраивать ей травлю в сети.

Я много читала в интернете о людях, критикующих мои посты. Они говорят, что я выкладываю одинаковые 15 фотографий с тем же красным фоном и в одном и том же белом купальнике. Что касается меня, мне нравится то, что я публикую… и мне нравится делиться этим со всеми вами! У меня никогда не было белого купальника, и мне просто понравился красный фон,

— написала она.

Бритни сказала, что комментарии «действительно задели ее чувства».

Вы не должны говорить все эти обидные вещи тому, кого вы даже не знаете. Это настоящий буллинг! Трудные времена, которые мы сейчас переживаем, должны научить нас быть добрыми друг к другу,

— написала певица и извинилась перед теми, кого обидела фотографиями лошадей, которые она недавно постила.

Я думаю, что важно обращать внимание на вещи, которые приносят счастье в трудные времена! Я люблю вас всех, берегите себя,

— подытожила Спирс.

В конце прошлого года Бритни тоже выступала против интернет-троллей. Ее бойфренд Сэм Асгари защищал ее в то время.

Это так легко — устраивать кибератаку, прятаться за своими телефонами и писать гадкие комментарии, но когда они сталкиваются с вами в реальной жизни внезапно, они ведут себя так, как будто они были вашими большими поклонниками и хотят сделать с вами фото,

— написал он.

Бритни Спирс и Сэм Асгари