Март 17th, 2020

Путину разрешили фактическое пожизненное правление

Конституционная реформа, анонсированная российскими властями в конца 2018 года и запущенная в январе 2020-го, окончена.

В понедельник Конституционный суд признал соответствующими действующей Конституции поправки в Основной закон, которые расширят и без того значительные полномочия президента и позволят Владимиру Путину оставаться у власти как минимум до 2036 года.

Еще в феврале Путин говорил, что изменения в Конституцию вносятся «не для продления его полномочий». Но поправка Валентины Терешковой, внесенная в последний момент и одобренная со скоростью спецоперации, позволит 67-летнему Путину занимать президентское кресло до 83 лет — дольше, чем Иосиф Сталин, стоявший у руля 31 год.

По продолжительности правления Путин уже превзошел Пиночета (17 лет), Ким Чен Ира (17 лет), сравнялся с Бенито Муссолини и индонезийским диктатором Сухарто (20 лет).

К окончанию четвертого срока и в случае возможного выдвижения на пятый Путин обгонит Николае Чаушеску (24 года), Мао Цзедуна (27 лет) и поровняется с доминиканским генералом Рафаэлем Трухильо, который позиционировал себя как посланник Бога на земле вошел и стал одним из немногих политиков мира, которому на выборах (в 1938 году) удалось получить больше голосов, чем в стране было зарегистрировано избирателей.

В случае еще двух сроков в 2025-36 гг Путин догонит Франсиско Франко (Испания) и Антониу ди Салазара (Португалия), каждый из которых правил по 36 лет, и приблизится к рекорду Роберта Мугабе, возглавлявшего Зимбабве 38 лет.

Непокоренными для Путина могут остаться сроки Муаммара Каддафи (42 года), Ким Ир Сена (46 лет) и Фиделя Кастро (49 лет).

Заключение КС окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами и незамедлительно направляется президенту Российской Федерации, говорится в заявлении суда.

Базовые конституционные характеристики государства от поправок не пострадают, уверены судьи КС: они защищены развитым парламентаризмом, реальной многопартийностью, политической конкуренцией, эффективной моделью разделения властей и правосудием.

Путин подписал закон, не дожидаясь оценки КС. Как сообщает РИА Новости, это произошло в субботу, 14 января. Всенародное голосование без статуса референдума, намечено на 22 апреля.

Администрация президента ставит задачу получить 50% явки и 70% голосов «за», рассказали «Ведомостям» источники, близкие к АП и московской мэрии.