Март 16th, 2020

Том Хэнкс в первом трейлере фильма «Грейхаунд: Битва за Атлантику»

Первый трейлер эпического экшна «Грейхаунд: Битва за Атлантику» уже на нашем сайте - https://kinoafisha.ua/films/greihaund#trailers

В главны ролях Том Хэнкс, Элизабет Шу, Стивен Грэм.

Сюжет. В 1942 году офицер морского флота Эрнст Краузе назначен капитаном эсминца «Грейхаунд». Приняв пост, ему предстоит осуществить конвоирование кораблей в водах Северной Атлантики, которые переполнены немецкими подводными лодками. Но чтобы избежать преследования врага и сохранить экипаж, ему придется проявить мастерство и невероятные тактические навыки.

Премьера фильма запланирована на 11 июня 2020 года.