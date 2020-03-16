 
 
Март 16th, 2020

Том Хэнкс в первом трейлере фильма «Грейхаунд: Битва за Атлантику»

Том Хэнкс в первом трейлере фильма "Грейхаунд: Битва за Атлантику"

Первый трейлер эпического экшна «Грейхаунд: Битва за Атлантику» уже на нашем сайте - https://kinoafisha.ua/films/greihaund#trailers

В главны ролях Том Хэнкс, Элизабет Шу, Стивен Грэм.

Сюжет. В 1942 году офицер морского флота Эрнст Краузе назначен капитаном эсминца «Грейхаунд». Приняв пост, ему предстоит осуществить конвоирование кораблей в водах Северной Атлантики, которые переполнены немецкими подводными лодками. Но чтобы избежать преследования врага и сохранить экипаж, ему придется проявить мастерство и невероятные тактические навыки.

Премьера фильма запланирована на 11 июня 2020 года.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>