Март 16th, 2020

Синди Кроуфорд показала, как защищается от коронавируса вместе с собачкой

Мировые звезды также не остались в стороне от новостей, касающихся пандемии коронавируса. В частности, американская супермодель и актриса Синди Кроуфорд показала, как проводит время, когда в мире ширится заболевание.

Знаменитости пытаются уберечь себя от инфицирования коронавирусом всеми возможными путями. Они путешествуют в масках и специальных костюмах, придерживаются установленных правил безопасности и рекомендаций. В частности, Синди Кроуфорд предпочла домашний отдых. Она поделилась с подписчиками в инстаграме милым фото.

54-летняя супермодель позирует на фотографии со своей собачкой породы йорктиз. Новости о пандемии также волнуют ее, потому звезда решила не выходить лишний раз на улицу.

На снимке видно, что Синди без макияжа, однако она прекрасно выглядит. Четвероногого друга она крепко прижала к себе.

Дождь + новости о пандемии = обнимашки дома, – подписала фотографию модель.