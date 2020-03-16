Март 16th, 2020

Николь Кидман показала свою прекрасную маму

На фотографии родственницы запечатлены в хорошем настроении.

Австралийско-американская актриса Николь Кидман, которая украсила юбилейную обложку Vogue, показала поклонникам свою маму Джанелль.

На странице в фотоблоге звезда разместила снимок, на котором изображена вместе с близким человеком. Родственницы предстают в ярких нарядах на фоне растений. Николь и ее мама засняты во время того, как искренне смеялись.

«С днем рождения, моя любимая мама. Я так тебя люблю. Это фото – о нас», — прокомментировала Кидман фотографию.