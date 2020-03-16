 
 
Март 16th, 2020

Лукашенко: Москва полыхает от коронавируса

Президент Беларуси А.Лукашенко заявил, что его озадачило закрытие Россией границы с республикой. Об этом пишет БЕЛТА.

Білорусь планує 30% нафти закуповувати через Україну — Лукашенко
По словам белорусского диктатора, в стране относительно спокойная обстановка. В то же время Лукашенко считает, что РФ «вся полыхает от коронавируса». «Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический», — подчеркнул Лука.

Лукашенко рассказал, что самая большая проблема для белорусского государства — это экономика, особенно в связи с закрытием российско-белорусской границы. «К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике», — отметил глава государства.

Category: Новости, Россия ﻿
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