Март 15th, 2020

У берегов Антарктиды нашли новый остров

Британские полярные исследователи из проекта Thwaites Offshore Research (THOR) заметили ранее неизвестный науке остров, когда их корабль проходил через залив Пайн Айленд в Антарктиде. По мнению ученых, этот остров до недавнего времени был скрыт подо льдами, но глобальное потепление обнажило его скалистый берег.

Новый остров получил название Сиф — в честь норвежской богини семьи и плодородия, жены бога Тора.

Остров достаточно велик для того, чтобы спутники могли видеть из космоса, но ранее он был спрятан под толщей льда.

По утверждению исследователей, Сиф состоит преимущественно из гранита и имеет площадь примерно 200 тыс. кв. метров.



Это спутниковое изображение показывает остров Сиф и несколько айсбергов неподалеку от него.

Когда ученые неожиданно увидели остров, это вызвало большое волнение. Все, кто был на борту корабля, бросились смотреть на каменистый участок суши посреди воды и льда. Изучив карты, они поняли, что это «совершенно новый остров», о существовании которого никто не подозревал.

После изучения спутниковых данных за последние несколько лет ученые пришли к выводу, что остров Сиф постепенно освобождался ото льда начиная с 2010 года.

Проект THOR изучает устойчивость массивного ледника Туэйтс в заливе Пайн-Айленд. Ученые говорят, что таяние льда на найденном скалистом острове поможет им определить, как быстро происходят изменения и что это означает для ледника.

Это не первый случай обнаружения новых островов в результате отступления ледниковых щитов. За последние несколько лет новые острова находили в Антарктиде, канадской Арктике, в районе Гренландии. По мнению ведущих гляциологов, это отличная возможность собрать воедино геологическую историю малоизученных регионов Земли.