Март 15th, 2020

На Марсе построят «ледяной дом»

Недавно NASA запустило конкурс под названием NASA’s Centennial Challenge Mars Habitat Competition, основной идеей которого было создание проекта жилища для исследователей Красной планеты. Команда Clouds АО в сотрудничестве с SEArch получили первое место за концепт Ледяного дома.



Проект исследовательской среды обитания предполагает ледяную внешнюю оболочку и внутренний жилой модуль, созданный с помощью технологий 3D-печати. Описывая концепцию, создатели Ледяного дома делают упор на то, что обнаруженный недавно на Марсе лед позволит жилищу бесперебойно функционировать в течение долгого времени. Согласно сообщениям NASA, количество льда на Марсе насчитывает 5 миллионов кубических километров. Если бы из этого льда формировались водные ресурсы, то такого количества было бы достаточно, чтобы покрыть всю планету океаном глубиной 35 метров.









Формально Ледяной дом — это попытка переосмысления представлений о жизни вне обитаемой планеты Земля. Одним из популярных решений проблемы обитания на других планетах было создание надувного купола, покрытого реголитом. Но он не пропускает свет, и долгая жизнь в таких условиях может закончиться клаустрофобией и проблемами с психикой. Один из ключевых плюсов Ледяного дома в том, что и внешняя, и внутренняя оболочка светопроницаемы. Лед выбран в качестве внешнего материала неслучайно. Он станет для экипажа «щитом» против ультрафиолетового солнечного и галактического гамма-излучения.







Так выглядел бы Марс при условии наличия воды на поверхности планеты (компьютерная графика).







Модель внешней оболочки жилища.











«Двор» Ледяного дома — это пространство между внутренней и внешней оболочкой, которое изначально не выполняет каких-то конкретных функций (т.е. не предназначено для работы, сна или приема пищи). Экипаж сам решает, как ему послужит промежуточное пространство. Более того, эта зона станет буферной, поглощая утечки из обитаемой среды, где будет создана экология, отличная от Марса.







«Двор» Ледяного дома.



















Следующий этап реализации проекта — создание прототипа жилища в полную величину.