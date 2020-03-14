Март 14th, 2020

Китайцы массово разводятся после карантина





Новая коронавирусная инфекция, оказывается, потрясает не только мировой порядок, вызывая самоизоляцию целых стран и народов, но и семейные устои. Так Covid-19 нанес серьезный удар по супружеским отношениям в Китае.



Как пишет издание Global Times, с начала марта, после того как распространение коронавируса в Китае пошло на спад, резко увеличилось число разводов. Брачные конторы отмечают, что как только медики сняли жесткие запреты на передвижение в ранее изолированных городах, люди массово побежали разрывать отношения.





В агентствах лежит рекордное число заявок, и конторы уже вынуждены ограничивать прием заявлений. По словам сотрудника агентства из города Бэйлинь округа Суйхуа, из-за эпидемии множество пар были вынуждены провести больше месяца наедине и в изоляции, что, разумеется, привело к конфликтам.



«Учитывая, что все учреждения в это время были закрыты на карантин, теперь мы получаем огромное число заявлений. Обычно так много людей расходятся только после весеннего фестиваля или поры вступительных экзаменов», — рассказал он.



В другом агентстве города Фучжоу рассказали, что даже ввели ограничение – только 10 разводов в день. Остальное время сотрудники рассматривают входящие письма и заявки, а бракоразводные консультации расписаны на неделю вперед.



https://www.9tv.co.il/item/11609