Март 14th, 2020 Европа начала отказываться от российской нефти У нефтетрейдеров в Европе начали возникать сложности с продажей российской нефти Urals после того, как Саудовская Аравия объявила о планах резко увеличить добычу, утроить поставки в ЕС и предложила клиентам апрельские партии по 25 долларов за баррель — со скидкой в 10 долларов к цене Brent, сообщает Финанз.ру.







Первый залп в «ценовой войне» двух крупнейших экспортеров нефти прозвучал в воскресенье, когда государственная добывающая компания королевства Saudi Aramcо объявила о резком снижении отгрузочных цен на всех рынках. Максимальный дисконт Эр-Рияд предоставил европейским покупателям, традиционно ориентированным на Россию.



Уже в понедельник Vitol, крупнейший независимый нефтетрейдер в мире, и Trafigura Group, занимающая второе место по объему поставок, не нашли покупателей на Urals, пишет Bloomberg.



На среду, как отмечает Reuters, в системе Platts заявок на покупку российской нефти не было. Stasco, Vitol и Trafigura предлагали ее со скидкой в 3-3,1 доллара к Brent. Это на 7 долларов (то есть 20%) дороже саудовских баррелей.



«Все будут стремиться закупать у саудитов», — сказал Reuters европейский нефтетрейдер: в рамках долгосрочных контрактов у покупателей есть опцион на максимально возможный объем, и его постараются использовать.



Саудовская нефть придет к середине апреля, говорит другой трейдер. Но по мере приближения конца марта «люди будут стремиться минимизировать объемы Urals, потому что они знают, что могут получить саудовские баррели; цены настолько низкие, что это гораздо выгоднее», добавляет он.



Саудовская Аравия ведет переговоры с крупными европейскими покупателями Urals, предлагая им перейти на свою нефть. По данным Bloomberg, Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa получили предложение нарастить закупки на 25-200%.



В апреле Saudi Aramco планирует увеличить добычу с 9,7 до 10-11 млн баррелей в сутки, а впоследствии довести мощности до 13 млн. Львиная доля нефтяной лавины будет брошена на европейский рынок, где ранее традиционно «хозяйничала» Россия.



В ЕС может хлынуть волна саудовской нефти на 1,5 млн баррелей в сутки (против 500 тысяч в прошлом году). Одновременно Эр-Рияд ведет переговоры с США о поставках порядка 12 млн баррелей. Как отмечает Reuters, заинтересованность в дешевой саудовской нефти проявила Беларусь, которой Москва неоднократно отказывала в льготах, увязывая их с оккупацией РБ.



Активность саудитов взорвала мировой рынок танкерных перевозок. Стоимость аренды судов класса VLCC, способных нести на борту до 2 млн баррелей сырой нефти, взлетела в 6-10 раз, отмечает The Wall Street Journal: в прошлую пятницу это было 33 тысячи долларов в день, а теперь 200-330 тысяч в зависимости от направления.



«Саудовцы несомненно готовятся наводнить рынок дешевой нефтью», — констатирует главный судовой аналитик Bimco Питер Сэнд.



Если рассматривать нефтяную промышленность в целом, то Москва проигрывает саудитам: саудовская нефть — едва ли не самая дешевая в мире, ее себестоимость 10 долларов за баррель по текущим проектам и 17 долларов — по новым. России же нужно 25 долларов, чтобы поддерживать добычу, и 42-44 доллара, чтобы запускать новые скважины, говорит Луцко.



Чтобы опустить себестоимость до уровня цен саудовской нефти в Европе (25 долларов), рубль нужно девальвировать до 84 за доллар. А чтобы сравняться по дешевизне добычи — до 123-210 рублей за доллар.



Саудовская Аравия отвечает на объявленный Россией отказ от квот на добычу в рамках ОПЕК+ с апреля, объяснил Reuters позицию Эр-Рияда высокопоставленный чиновник королевства.



России было «дано много шансов», но она обманывала партнеров по сделке, недовыполняя свои обязательства, и теперь принято решение проявить жесткость, сообщил близкий к наследному принцу Мохаммеду бен Сальману саудовский источник CNN. Саудиты решили обвалить цены на нефть

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