Март 12th, 2020

Том Хенкс,вместе с женой,заболели коронавирусом.

Том Хенкс и его жена Рита Вилсон заразились коронавирусом. Супруги сейчас находятся в Австралии. Болезнь подтвердилась с помощью тестов.

Хенкс сообщил,что они с женой намерены придерживаться всех инструкций и рекомендаций врачей.

«Привет, друзья, мы с Ритой в настоящий момент в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простуженными и еще у нас появилась ломота в теле. У Риты время от времени был озноб. И жар тоже. Чтобы сделать все правильно, мы протестировались на коронавирус, и результат оказался позитивным. Что дальше? У медицинских работников есть протоколы, которым нужно следовать. Мы будем тестироваться, наблюдаться и находиться в изоляции от общества для безопасности. Мы будем держать мир в курсе», – написал он.