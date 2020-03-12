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Том Хенкс,вместе с женой,заболели коронавирусом.

хенкс и ритаТом Хенкс и его жена Рита Вилсон заразились коронавирусом. Супруги сейчас находятся в Австралии. Болезнь подтвердилась с помощью тестов.

Хенкс сообщил,что они с женой намерены придерживаться всех инструкций и рекомендаций врачей.

«Привет, друзья, мы с Ритой  в настоящий момент в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простуженными и еще у нас появилась ломота в теле. У Риты время от времени был озноб. И жар тоже. Чтобы сделать все правильно, мы протестировались на коронавирус, и результат оказался позитивным.  Что дальше? У медицинских работников есть протоколы, которым нужно следовать. Мы будем тестироваться, наблюдаться и находиться в изоляции от общества для безопасности.  Мы будем держать мир в курсе», – написал он.

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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