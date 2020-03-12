 
 
Март 12th, 2020

Надежда Бабкина рассказала о тяжелых последствиях пластической операции.

бабкинаНадежде Бабкиной скоро исполниться аж 70 лет. Но ее неуемной энергии и моложавому виду могут позавидовать дамы гораздо моложе ее.Естественно,здесь не обошлось без  пластических операций.

Очень долго артистка не решалась на коррекцию лица. Но когда операция случилась, отходить от нее пришлось с огромным трудом.

 «После операции я подошла к зеркалу, сняла повязки и испытала шок. Я буквально была в ужасе. Трое суток я ничего не видела и очень боялась, но потом появилась маленькая щелочка. Я пыталась рассмотреть свое лицо, но от увиденного чуть с кровати не упала», — рассказала Надежда Бабкина.

 В последние месяцы певица дала много интервью с очень интимными подробностями личной жизни. Надежда Бабкина рассказала о попытке самоубийства на девятом месяце беременности и о страшной смерти младшего любимого брата прямо в новогодние праздники.

 

Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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