Март 12th, 2020

На древнем саркофаге из Египта обнаружили тайное послание

Американские археологи решили детально изучить египетский саркофаг, возраст которого превышает три тысячи лет. Во время осмотра саркофага внимание исследователей привлекло изображение бога Солнца Ра-Хорахты, которое было скрыто достаточно толстым слоем вещества, похожего на смолу.

Профессор Питер дер Мануэлян из Семитологического музея Гарвардского университета уверен, что саркофаг был сделан для Анкхонса. Его тело археологи достали ещё столетие назад. Мужчина являлся привратником в храме Амон-Ра.

Не имелось каких-либо документов, описывающих содержание саркофага. Невзирая на темное покрытие гроба, профессор Мануэлян мог всё же наблюдать иероглифы и живопись на саркофаге, выполненную в желтых, оранжевых и синих красках.

Надпись обозначала следующее: «Ра-Хораты, великий Бог, повелитель небес».

Исследование саркофага производилось с целью создания его цифровой модели. Материалы позже представят студентам и другим исследователям. В планах музея – предоставление публике более широкого доступа к коллекции древностей.