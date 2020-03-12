Израильтяне составили 40% иностранных туристов в Сочи. А в это время в Москве Хамас и Джихад

Этой зимой израильтяне составили около 40% от всех иностранных туристов в Сочи. Об этом сообщили накануне в мэрии курортного города.
Всего по данным мэрии с 20 декабря по начало марта Сочи посетили почти 730 тыс. человек, из них около 22 тыс. – иностранные граждане. Зимний сезон в Сочи длится до середины апреля.
В январе израильская страховая компания «Мигдаль» отменила запланированный на сентябрь корпоратив в Сочи из-за проблем с въездом в Россию, с которыми многие израильские туристы столкнулись в начале года. В корпоративе должны были принять участие около 3 тыс. сотрудников компании.
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