Март 12th, 2020

Дакота Джонсон провела экскурсию по своему уютному дому в Лос-Анджелесе

Дакота Джонсон

Журнал Architectural Digest продолжает распахивать двери звезд Голливуда, показывая своим читателям их дома. На этот раз экскурсию по своим владениям в Лос-Анджелесе провела 30-летняя Дакота Джонсон, впустив журналистов в свой «домик на дереве».

Дом звезды «Пятидесяти оттенков серого» (Fifty Shades of Grey) расположен в уединенном уголке, утопленном в зелени. Родители Дакоты, актеры Мелани Гриффит и Дон Джонсон, расстались, когда ей было шесть лет, так что будущей звезде пришлось жить на два дома и много времени проводить на съемках родителей. Как бы то ни было, Дакота говорит, что ей нравился тот «цыганский образ жизни», но в какой-то момент захотелось найти островок стабильности и уединения. С таким местом у нее ассоциируется ее дом, который Джонсон купила сразу, как только увидела.