Март 12th, 2020

Алена Алена провела 8 недель на Бали.

Молодая исполнительница Алена Алена ,после затянувшегося отпуска,возвращается на Родину.

8 недель она провела на тропическом курорте.В сеть было выложено много фотографий,которые доказывали,что девушка там не скучает.

Но,как оказалось,певица на Бали не только отдыхала. Вместе с ней там находилась и вся ее творческая команда. И за время,проведенное на острове Алена Алена успела записать альбом и даже снять новый клип.

«Я благодарна всем за этот опыт. Было и трудно,и круто одновременно.Спасибо Бали и его духам.»_написала певица в Инстаграм.