Март 11th, 2020

Россия разжигает рассовую ненависть в США

Россия провоцирует на насилие сторонников белого превосходства, сообщает The New York Times со ссылкой на семь источников, связанных с разведкой. Возможно этот подход отечественных спецслужб — попытка повлиять на выборы в США, которые пройдут осенью 2020 года, пишет газета.

Если перед выборами 2016 года российские спецслужбы занимались созданием фейковых групп, таких как Black Lives Matter, для распространения дезинформации и снижения явки среди афроамериканцев, то теперь Россия, по словам источников издания, пытается влиять на сторонников белого превосходства. В том числе националистов побуждают на более агрессивное поведение. К насилию российские оперативники подталкивают и черные экстремистские группировки.

На контролируемых Россией новостных ресурсах делается акцент на разногласия на расовой почве, в том числе истории, в которых подчеркиваются обвинения в злоупотреблениях со стороны полиции и расизм в отношении афроамериканцев в армии. А те, кто занимается распространением информации в соцсетях, теперь прилагают усилия к тому, чтобы уклониться от обнаружения. Вместо вброса дезинформации для широкой аудитории, как было в 2016 году, теперь работа идет в закрытых группах и чатах. Цель российской разведки — способствовать возникновению чувства хаоса в США. Некоторые источники утверждают: Россия считает, что акты насилия будут способствовать поддержке президента Трампа.

ФБР изучает любые связи между российской разведкой или ее доверенными лицами и основателем неонацистской группы «База» Ринальдо Наззаро. Наззаро сейчас живет в Санкт-Петербурге и женат на россиянке. С начала 2020 года в разных штатах было задержано семь его последователей.

Также источники NYT считают, что Россия или российские миллиардеры уже финансируют крайне правые группы в Европе. Как, пример, упоминается мотоклуб «Ночные волки» и Российское имперское движение, связанное с сепаратистами в восточной Украине.