Президент до смерти. Путин узурпирует власть в России. Сроки обнуляются

Владимир Путин не собирается покидать пост президента России. Ради этого вносятся изменения в Конституцию Российской Федерации
Во вторник, 10 марта, российский парламент – Государственная Дума подавляющим большинством голосов (380 – «за» при 44 – «против») проголосовала за поправку в Конституцию про обнуление президентских сроков.
До сих пор президент Российской Федерации мог избираться на два непрерывных срока. В результате чего Владимир Путин отбыл один раз два четырехлетних президентских срока – с 2000 по 2008 гг. Затем, сдав на четыре года пост Дмитрию Медведеву, стал в 2012 году снова президентом России — теперь уже на два шестилетних срока.
Но в 2024-м году Путин, на совести которого, в частности, десятки тысяч убитых в Украине в ходе развязанной войны, не собирается уходить, а намерен узурпировать власть.
После сегодняшнего принятия Госдумой поправки про обнуление президентских сроков, теперь официальное заключение, что такая поправка не противоречит основным положениям Конституции, должен дать еще конституционный суд Российской Федерации. Впрочем, совершенно очевидно, каким окажется ответ.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/217460
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