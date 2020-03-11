Президент до смерти. Путин узурпирует власть в России. Сроки обнуляются

Но в 2024-м году Путин, на совести которого, в частности, десятки тысяч убитых в Украине в ходе развязанной войны, не собирается уходить, а намерен узурпировать власть.

После сегодняшнего принятия Госдумой поправки про обнуление президентских сроков, теперь официальное заключение, что такая поправка не противоречит основным положениям Конституции, должен дать еще конституционный суд Российской Федерации. Впрочем, совершенно очевидно, каким окажется ответ.

https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/217460