О том, что Анастасия Заворотнюк не болеет ,а скрывается , впервые рассказала популярный блогер Лена Миро. Неожиданное исчезновение артистки, по ее словам, вызывает много вопросов, в частности, о ее состоянии здоровья. Несмотря на то, что с момента «заболевания» прошло полгода, ее семья не разглашает диагноз, ограничиваясь лишь общими формулировками о состоянии здоровья.

Не исключено, что актриса использовала историю со страшным диагнозом, чтобы избавиться от необходимости платить по счетам, отметила Миро.

Причем российский блогер далеко не единственная, кто считает, что огромные долги стали поводом для исчезновения «прекрасной няни». Известная ясновидящая Саона уверена, что Заворотнюк действительно страдает от болезни, однако она не угрожает ее жизни и перспективам. Главной причиной «пропажи» Заворотнюк экстрасенс называет серьезные финансовые проблемы актрисы.