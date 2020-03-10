«Мертвому припарка»: Правительство РФ анонсировало план спасения рубля

Премьер-министр России Михаил Мишустин вечером в понедельник провел экстренное совещание с членами правительства. Главу Минэнерго Александра Новака, главу Минфина Антона Силуанова, вице-премьера Андрея Белоусова и главу ЦБ Эльвиру Набиуллину вызвали в Дом правительства, чтобы обсудить «меры по сохранению стабильности российской экономики», сообщила пресс-служба кабмина.Новак, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с ОПЕК, заверил, что ссора с Саудовской Аравией и последовавший нефтяной армагеддон, которого рынок не видел с войны в Персидском заливе — «находятся в пределах прогноза», а последствия были проработаны заранее.

Бюджету ничто не угрожает: он исполнит все социальные обязательства и поручения президента, отрапортовал в свою очередь Силуанов. Он подчеркнул, что «даже в условиях устойчиво низких цен на нефть» макроэкономическая и финансовая стабильность не пострадает.

Пока министры излучали оптимизм, нефть рухнула в Лондоне до отметки 34 доллара за баррель (против 45 долларов в пятницу и 70 — в начале года), а рубль на межбанковском рынке катился в пропасть со скоростью 2014 года. Потеряв 9% за день, он остановился на отметках 74,79 за доллар и 85,67 за евро.

Не дожидаясь совещания у Мишустина, Минфин спешно опубликовал план действий на валютном рынке. Бюджетное правило, в рамках которого правительство три года скупало валюту, ограничивая рост рубля, заработает в обратном направлении. Правительство начнет продавать доллары, евро и фунты стерлингов из Фонда национального благосостояния, если цена нефти по итогам месяца окажется ниже базовой (42,4 доллара за баррель).

150 млрд долларов, накопленные Минфином в ФНБ и на счетах в ЦБ, начнут малыми порциями поступать на валютный рынок, покрывая дефицит нефтедолларов и поддерживая курс рубля.

При нефти по 35 долларов Минфин продаст 300 млн долларов в месяц, с нефтью по 30 — 1 млрд долларов. Если котировки опустятся до 25 — 1,7 млрд долларов, если же рухнут до 10 долларов — 3,8 млрд долларов.

Согласно графику Минфина, продажи валюты будут меньше, чем ее покупки при сопоставимом отклонении цен на нефть от базовых 40 долларов, указывает главный экономист Газпромбанка Егор Сусин: так, при нефти по 50, с рынка изымалось 1,9 млрд долларов, а если баррель стоит 30 — вернется только 1 млрд.

«Это означает, что стабилизирующий эффект от продажи средств ФНБ в рынок будет несколько ниже, чем эффект от ее покупок в прошлом. И при цене на нефть около 30 долларов среднегодовой курс рубля будет стремиться к 75 за доллар», — говорит Сусин.

От покупок валюты в марте (на февральские нефтегазовые доходы) ЦБ решил полностью отказаться. Но это все равно что «мертвому припарка с учетом того, что в апреле сокращать уже нечего будет при текущих ценах на нефть», говорит Сусин.

Болевой порог ЦБ находится около 75 рублей за доллар: при таком курсе он начнет ненормированные интервенции, продавая валюту из резервов, считает президент ACI Russia Сергей Романчук. Ждать долго не придется: уже на этой неделе доллар имеет шансы добраться до 77-78 рублей, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Валютный рынок сидит на «пороховой бочке» размером 45 млрд долларов — это объем вложений иностранных инвесторов в облигации федерального займа, напоминает начальник управления торговых операций «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Нерезиденты покупали в ОФЗ, когда нефть стоила 60 и выше, рубль дорожал, а падение цен до 30 долларов никому не снилось даже в кошмарах. Теперь начнется ликвидация этих инвестиций с резким ослаблением рубля, говорит Ващенко.

«В западных фондах работает система управления рисками, и они будут резать лимиты на все развивающиеся рынки, — говорит трейдер «дочки» западного банка. — Доля Росси в портфелях около 12-15%. Выход неизбежен, и от ЦБ уже ничего не зависит».

Придется попрощаться и со стабильным рублем, и с экономическим ростом: при такой нефти падение ВВП может составить до 1%, прогнозирует завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. «Бюджет станет дефицитным в пределах 2-3% ВВП, придется спасать региональные бюджеты из-за просадки по налогу на прибыль; спасать бизнес — стройку, туризм, транспорт», — перечисляет аналитик ИК «Регион» Валерий Вайсберг.

Зачем именно российскому руководству понадобилось так резко менять правила игры на нефтяном рынке с таким последствиями — остается только гадать, сетует Романчук: «Возможно, это «игра в долгую» с целью задушить американских производителей сланцевой нефти низкими ценами, что само по себе отдельно вызывает вопросы адекватности целеполагания и заплаченной за достижение той цели цены».