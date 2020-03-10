 
 
Март 10th, 2020

Число умерших от коронавируса больше 4 тысячи

© Коллаж ИА «Росбалт»

В мире выросло количество больных с коронавирусом нового типа. По информации The South China Morning Post и Института Джонса Хопкинса (США), диагноз подтвердился у 114 тыс. 448. В Китае, откуда с декабря распространяется инфекция, заболели 80 тыс. 754 жителя.

В остальных странах общее число носителей вируса составляет 33 тыс. 694.

Около половины инфицированных уже выздоровели, но 4026 скончались, в том числе 3024 — в КНР.

Ранее сообщалось, что власти Италии, которая является эпицентром COVID-19 в Европе, запретили покидать дома всем гражданам страны.

Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
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